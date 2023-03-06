На Мосбирже зарабатывают 24 млн частных инвесторов

К концу февраля 2023 года на Московской бирже стало 24 млн частных инвесторов. Им принадлежит 40,4 млн счетов, сообщается на сайте Мосбиржи.

В феврале 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 40,8 тысяч, до 5,2 млн.

За февраль 2023 года оборот по ИИС составил 138,8 млрд рублей. Из них 83,1% приходится на сделки с акциями, 8,35% – с облигациями и 8,55% – с фондами.

На фондовом рынке в феврале 2023 года совершали сделки 2,5 млн человек.

В общем объеме торгов акциями частных инвесторов большинство, 81,1%.

Физические лица проводят сделки с облигациями, их доля в торгах – 28,2%. Доля инвесторов на срочном рынке составляет 65,5%, а на спот-рынке валюты – 20,8%.

Чаще всего брокерские счета открывают жители Москвы (2,2 млн), Московской области (1,4 млн), Санкт-Петербурга (1,1 млн), Краснодарского края (0,87 млн).

Самые популярные бумаги в портфеле частных инвесторов – обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28,0% и 7,5% соответственно), акции «Газпрома» (21,9%), «Лукойла» (10,2%), «Норникеля» (9,0%).