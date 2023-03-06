Бумажные квитанции на оплату ЖКУ могут перевести в электронный формат

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минстрою заменить бумажные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг электронными. Об этом пишет «RG.RU».

«Важно сократить потребление бумаги, тем самым минимизировав количество отходов. При этом для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, включая пенсионеров, традиционный вариант квитанции на бумаге стоит оставить», – отметил Денис Буцаев, глава РЭО.

РЭО собирается сократить потребление бумаги и минимизировать затраты на ее переработку. Сейчас около 90 предприятий ежегодно утилизируют почти 4 млн тонн бумаги и картона.

В марте 2022 года бумажная продукция подорожала в два-три раза. С переходом на электронный формат управляющие компании могут сэкономить на печати платежных документов.