Тинькофф отменил выплату по выпуску долларовых еврооблигаций

Банк «Тинькофф» сообщил компании-эмитенту TCS Finance D.A.C об отмене выплат процентов по бессрочному выпуску долларовых евробондов, пишет «ТАСС».

15 марта 2023 года «Тинькофф» должен выплатить проценты по бессрочному выпуску субординированных еврооблигаций.

«Возможность отмены купонной выплаты эмитентом предусмотрена документацией. В текущих обстоятельствах мы решили отменить одну выплату, чтобы провести дополнительную работу для учета интересов всех инвесторов, в том числе находящихся вне России», – сообщили в банке.

Евробонды были запущены в июне 2017 года, их стоимость 300 млн долларов. Проценты по ценным бумагам выплачиваются раз в три месяца. Сейчас ставка по купонному доходу 11,002%.

У банка «Тинькофф» есть еще один выпуск еврооблигаций от 2021 года со ставкой 6%. Ближайшая выплата по купонам должна состояться 20 марта 2023 года.