Изменился список российских банков, которые могут оформлять карты китайской UnionPay

UnionPay обновила список российских банков, которые официально могут оформлять карты, пишет banki.ru.

Так, с сайта UnionPay удалена информация о возможности оформления карт в банках, попавших под санкции.

Таким образом, сегодня в список банков, где можно официально оформить карту UnionPay, внесены семь кредитных учреждений. В двух из них – Россельхозбанке и ВБРР – клиентам доступна кобейджинговая карта UnionPay – «Мир», кроме того, в РСХБ можно оформить мгновенную дебетовую карту UnionPay.

В банках «Русский Стандарт» и «Солидарность», а также Газпромбанке и Примсоцбанке можно оформить как дебетовую, так и кредитную карты китайской платежной системы.

А в Почта Банке доступна только дебетовая карта UnionPay.