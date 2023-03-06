Центробанк создаст компанию-оператора автоматизированной системы для страховщиков

Банк России учредит АО «НСИС» – компанию, которая будет оператором автоматизированной информационной системы страхования. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Автоматизированная система будет хранить информацию о договорах автомобильного страхования (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО) и сведения о страховке жилья от чрезвычайных ситуаций.

Теперь все базы данных будут находиться в единой экосистеме под контролем Банка России. Он станет владельцем 100% акций АО «НСИС».

Центробанк установит универсальные требования к качеству и защите сведений о страховых договорах.

«Объединение баз данных по разным видам страхования в единую экосистему повысит актуальность сведений и их качество, позволит получить более полную информацию о застрахованном лице и объекте, а также будет способствовать созданию новых и удобных сервисов для потребителей», – сказано в сообщении ЦБ.

Функционал информационной системы интегрируют с другими государственными ресурсами. Застрахованные лица смогут удаленно урегулировать страховые споры.