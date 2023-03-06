Страхование

Центробанк создаст компанию-оператора автоматизированной системы для страховщиков

Страховые компании передадут в единую систему данные о договорах ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, а также о страховке жилья от чрезвычайных ситуаций. Застрахованные лица смогут дистанционно урегулировать страховые споры.

Версия для печати

Банк России учредит АО «НСИС» – компанию, которая будет оператором автоматизированной информационной системы страхования. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Автоматизированная система будет хранить информацию о договорах автомобильного страхования (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО) и сведения о страховке жилья от чрезвычайных ситуаций.

Теперь все базы данных будут находиться в единой экосистеме под контролем Банка России. Он станет владельцем 100% акций АО «НСИС».

Центробанк установит универсальные требования к качеству и защите сведений о страховых договорах.

«Объединение баз данных по разным видам страхования в единую экосистему повысит актуальность сведений и их качество, позволит получить более полную информацию о застрахованном лице и объекте, а также будет способствовать созданию новых и удобных сервисов для потребителей», – сказано в сообщении ЦБ.

Функционал информационной системы интегрируют с другими государственными ресурсами. Застрахованные лица смогут удаленно урегулировать страховые споры.

Страхование

Центробанк создаст компанию-оператора автоматизированной системы для страховщиков

Страховые компании передадут в единую систему данные о договорах ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, а также о страховке жилья от чрезвычайных ситуаций. Застрахованные лица смогут дистанционно урегулировать страховые споры.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кадры

46% сотрудников готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

Чаще всего для трудовой миграции рассматривают города Центрального федерального округа. Уровень заработной платы, которая заставила бы задуматься сотрудников о переезде, начинается со 100 тысяч рублей.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще