Чтобы оказывать услуги по дезинфекции, нужно будет получить лицензию

До конца апреля 2023 года Госдума примет законопроект, по которому дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные услуги будут включены в перечень лицензируемых видов деятельности. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Компаниям, которые оказывают услуги по дезинфекции, нужно до 1 марта 2025 года получить соответствующую лицензию.

«Законопроектом предлагается осуществлять процедуру периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям. Наличие происшествий, связанных, в частности, с отравлениями в результате некачественно осуществленной дезинфекции, подтверждает актуальность рассматриваемого законопроекта», – сообщил Серей Гаврилов.

Законопроект уже прошел первое чтение 22 февраля 2023 года, поправки вносить не планируют.