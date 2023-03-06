Аудит

❗ Расскажем, как в марте вам сдать сведения о финансовой отчетности и аудите в Федресурс с учетом всех изменений

Игнорирование новых обязанностей приведет к нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций в Федресурсе и крупным штрафам.

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16 марта послушайте бесплатный вебинар и узнайте подробности.

Многие организации, которые ежегодно размещают в марте сведения о результатах аудита в Федресурсе не знают об изменениях законодательства, которые наступили в 2022-2023 годах.

Записывайтесь, разберем:

  1. Порядок, сроки и количество публикаций сообщений об аудите и отчетности в Федресурсе в 2023 году.

  2. Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе.

  3. Обзор новых инструментов для предотвращения нарушений обязанности в Федресурсу.

  4. Практику за нарушение обязанности раскрытия информации в Федресурсе о результатах аудита, отчетности, финансовом состоянии и лицензиях. Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты за октябрь-декабрь 2022 года.

Программа мероприятия.

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