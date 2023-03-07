Ozon разрешил предпринимателям самостоятельно устанавливать тарифы на доставку крупногабаритных товаров

Маркетплейс Ozon разрешил селлерам, которые работают по схеме realFBS, самостоятельно устанавливать тарифы на доставку крупногабаритных товаров. Об этом сообщается в телеграм-канале маркетплейса.

«Отдаем в руки realFBS-продавцов все больше контроля за рабочими процессами... Так вы сможете точнее управлять своими расходами, а стоимость логистики не придется закладывать в цену товаров. Узнать подробности», – сказано в сообщении.

Продавцам больше не придется включать в стоимость товара цену за его транспортировку.

2 марта 2023 года Ozon запустил сервис «Вы или сторонняя служба», который позволяет переносить даты доставки.

Это нужно, когда селлер не успевает вовремя привезти заказ, а покупатель готов получить его в другой день.

Если часто переносить сроки, то у продавца увеличится процент просроченных доставок. Поэтому представители маркетплейса советуют пользоваться этой возможностью только в случае необходимости.