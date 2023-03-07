Налог на имущество организаций

В уведомлении на транспортный налог надо указать разницу между налогом и авансами

Закон о ЕНП вступил в силу с 1 января 2023 года и не распространяется на порядок уплаты налогов, действовавший ранее. Поэтому по имущественным налогам за 2022 год есть нюансы в плане уведомлений.

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При уплате организацией в 2023 году транспортного налога за 2022 года уведомление должно содержать только сумму этого налога за налоговый период 2022 года, без учета авансовых платежей за 1 – 3 кварталы, уплаченных в 2022 году.

Сумму считают как разницу между исчисленным налогом и его авансовыми платежами, подлежащими уплате в течение 2022 года, пояснила ФНС.

Что касается налога на имущество за 2022 год, то уведомление не нужно, если сдана декларация. В то же время по имуществу, облагаемому по кадастровой стоимости, декларацию не сдают.

Поэтому на этот «кадастровый» налог надо сдать уведомление.

Это и другие разъяснения ФНС дала в письме от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@.

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