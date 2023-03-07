НДС

Туры по РФ будут продаваться без НДС до 2027 года

Туристическим фирмам облегчат финансовую нагрузку. Они могут не платить НДС с продажи внутренних и въездных туров.

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Президент Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 подготовить изменения в законодательство, чтобы освободить туроператоров от НДС до 30 июня 2027 года. Об этом сообщается на сайте президента.

Речь идет о туроператорах, которые продают внутренние и въездные туры. Мера будет действовать задним числом, с 1 января 2023 года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что НДС существенно влияет на работу туристических фирм.

Кстати, ранее речь шла о введении ставки НДС 0% для туроператоров, что значительно выгоднее, чем просто осовобождение от НДС. Но в итоге президент поручил внести в НК РФ норму об освоождении от налога.

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