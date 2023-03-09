Бизнесмены из новых регионов могут стать ИП и без российского паспорта

Это можно сделать по месту жительства (в пределах новых территорий).

Речь идет о бизнесменах из новых регионов: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Такое разъяснение дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков из новых регионов.

Кроме того, жители новых регионов до получения ими паспорта гражданина РФ, вправе обратиться с заявлением о постановке на налоговый учет (получение ИНН) по месту жительства в качестве иностранного гражданина или лица без гражданства.

В этом случае надо предъявить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ.

Если ФЛП перерегистрировался в российского ИП по паспорту Украины, а потом получил российский паспорт, изменения в ЕГРИП внесут автоматически по данным МВД.

Вместе с тем ИП может самостоятельно внести эти изменения, сдав форму №Р24001. Сведения о гражданстве ИП указывается в пункте 4 листа А заявления.