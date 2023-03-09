С помощью ЭДО можно зарегистрировать отпуск или отгул, заказать сотруднику справку 2-НДФЛ и тд. Узнайте о кадровом ЭДО в 1С

Кадровые процессы можно автоматизировать: ускорить отгулы, передачу расчетных листков, оформление справок и тд.
В 1С:Кабинет сотрудника можно создавать расчетные листы и кроме сотрудника, которому адресован лист, его больше никто не увидит.
Если заболели или нужно по делам, работники могут заявить о своем отсутствии через кнопку «Отметить отсутствие». Отсутствия требующие согласования, появляются в задачах у руководителя.
При подаче сотрудником заявления на отпуск у ответственного появляется задача, с уже готовой прикрепленной справкой. Достаточно нажать выполнено, и справка уйдет в кабинет сотрудника. Аналогичным образом, сотрудник может заказать 2-НДФЛ, и другие справки из раздела «Справки».
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На вебинаре разберем:
КЭДО в 1С:Предприятие 8.3.
Нормативы и общие положения.
Как перейти на КЭДО? Что нужно?
Системы КЭДО: плюсы и минусы.
Почему 1С:Кабинет сотрудника?
Пример использования сервиса.
А что еще умеет 1С:Кабинет Сотрудника?
В каких программах работает 1С:Кабинет Сотрудника?
Кастомизация – это возможно?
Частые вопросы (ЧАВО).
Как получить демо-доступ к сервису.
Какие инструменты можно использовать для наилучшей автоматизации процессов?
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