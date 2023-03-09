Вебинары для бухгалтеров

С помощью ЭДО можно зарегистрировать отпуск или отгул, заказать сотруднику справку 2-НДФЛ и тд. Узнайте о кадровом ЭДО в 1С

Вести электронный кадровый оборот в программе 1С можно с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника. Можно обмениваться, подписывать, контролировать, хранить и регистрировать все документы в электронном виде.

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Кадровые процессы можно автоматизировать: ускорить отгулы, передачу расчетных листков, оформление справок и тд.

В 1С:Кабинет сотрудника можно создавать расчетные листы и кроме сотрудника, которому адресован лист, его больше никто не увидит.

Если заболели или нужно по делам, работники могут заявить о своем отсутствии через кнопку «Отметить отсутствие». Отсутствия требующие согласования, появляются в задачах у руководителя.

При подаче сотрудником заявления на отпуск у ответственного появляется задача, с уже готовой прикрепленной справкой. Достаточно нажать выполнено, и справка уйдет в кабинет сотрудника. Аналогичным образом, сотрудник может заказать 2-НДФЛ, и другие справки из раздела «Справки».

Запишитесь на бесплатный вебинар и узнайте весь функционал сервиса 1С:Кабинет сотрудника.

На вебинаре разберем:

  • КЭДО в 1С:Предприятие 8.3.

  • Нормативы и общие положения.

  • Как перейти на КЭДО? Что нужно?

  • Системы КЭДО: плюсы и минусы.

  • Почему 1С:Кабинет сотрудника?

  • Пример использования сервиса.

  • А что еще умеет 1С:Кабинет Сотрудника?

  • В каких программах работает 1С:Кабинет Сотрудника?

  • Кастомизация – это возможно?

  • Частые вопросы (ЧАВО).

  • Как получить демо-доступ к сервису.

  • Какие инструменты можно использовать для наилучшей автоматизации процессов?

Регистрируйтесь заранее, чтобы перед началом трансляции вам пришла ссылка на вебинар.

Вебинары для бухгалтеров

С помощью ЭДО можно зарегистрировать отпуск или отгул, заказать сотруднику справку 2-НДФЛ и тд. Узнайте о кадровом ЭДО в 1С

Вести электронный кадровый оборот в программе 1С можно с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника. Можно обмениваться, подписывать, контролировать, хранить и регистрировать все документы в электронном виде.

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