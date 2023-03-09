Аграрии получили 25 млрд рублей от Корпорации МСП

В 2022 году малые и средние сельскохозяйственные предприятия получили 25 млрд рублей господдержки с помощью Корпорации МСП. Об этом сообщается на сайте Корпорации.

Малые и средние сельхозпредприятия получили почти 400 кредитов на общую сумму 7,4 млрд рублей. С гарантиями и поручительствами МСП-аграрии смогли взять 1,5 тыс. кредитов на сумму 18,3 млрд рублей.

Средняя сумма одного кредита составила 13 млн рублей.

Чаще всего за финансовой поддержкой обращались сельскохозяйственные предприятия из Краснодарского края, Ростовской и Новосибирской областей.

Корпорация МСП дает сельхозпроизводителям «зонтичное» поручительство, чтобы привлечь средства, когда у компаний нет собственного залога.

Большинство сервисов доступно на цифровой платформе МСП.РФ. Малый и средний бизнес может онлайн найти рынки сбыта и стать поставщиками крупных предприятий и торговых сетей.