Ведение бизнеса

Минэкономразвития научит женщин с детьми вести бизнес

Среди участниц проекта «Мама-предприниматель» пройдет конкурс на лучшую бизнес-идею. Победители получат грант на развитие своего дела.

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В 2023 году Минэкономразвития запускает обновленный проект «Мама-предприниматель», сообщается на сайте министерства.

Эффективному ведению бизнеса научат не менее 1,5 тыс. женщин с детьми или в декретном отпуске.

В регионах проект «Мама-предприниматель» пройдет с 1 мая по 1 октября 2023 года в центрах «Мой бизнес».

«Тренинги будут ориентированы на основные аспекты реализации проектов: работу с мотивацией, генерацию идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментацию, маркетинг и другие», – сказано в сообщении.

Участницы проекта представят экспертам свои бизнес-планы, среди них пройдет конкурс. Победителям дадут грант на развитие своего дела.

Программа «Мама-предприниматель» существует уже 10 лет. В ней приняли участие около 7 тыс. женщин, конкурс выиграли 247 человек.

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