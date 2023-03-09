Минэкономразвития научит женщин с детьми вести бизнес

В 2023 году Минэкономразвития запускает обновленный проект «Мама-предприниматель», сообщается на сайте министерства.
Эффективному ведению бизнеса научат не менее 1,5 тыс. женщин с детьми или в декретном отпуске.
В регионах проект «Мама-предприниматель» пройдет с 1 мая по 1 октября 2023 года в центрах «Мой бизнес».
«Тренинги будут ориентированы на основные аспекты реализации проектов: работу с мотивацией, генерацию идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментацию, маркетинг и другие», – сказано в сообщении.
Участницы проекта представят экспертам свои бизнес-планы, среди них пройдет конкурс. Победителям дадут грант на развитие своего дела.
Программа «Мама-предприниматель» существует уже 10 лет. В ней приняли участие около 7 тыс. женщин, конкурс выиграли 247 человек.