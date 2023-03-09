Росбанк, Экспобанк и банк «Дом.РФ» выпустят платежные стикеры

В мае 2023 года Росбанк собирается выпустить своей платежный стикер. Об этом сообщают «Известия».
Банк «Дом.РФ» уже начал тестировать на сотрудниках новый способ бесконтактной оплаты. Стикер предложат клиентам во II квартале 2023 года.
Экспобанк начнет выпускать наклейки с NFC-чипом в июне-июле 2023 года.
Сейчас 16 банков выпускают или тестируют платежные стикеры, которые можно приклеить к смартфону и оплачивать покупки в одно касание.
«Тинькофф» уже отправил больше 200 тыс. стикеров. В «Сбере» участники пилотного проекта получили 100 тыс. наклеек.