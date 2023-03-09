Инвестиции

Акции Сбера выросли в цене после публикации годового отчета

Чистая прибыль группы превысила ожидания и составила 270,5 млрд рублей. Глава Сбербанка собирается возобновить выплату дивидендов.

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9 марта 2023 года на Московской бирже взлетели в цене акции Сбербанка, пишет «РБК».

Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,2%, до 174,4 рублей за ценную бумагу, а привилегированные акции – на 0,5%, до 173,28 рублей.

Рост ценных бумаг связан с публикацией «Сбером» годовой отчетности. Чистая прибыль группы составила 270,5 млрд рублей. Объем собственных средств компании вырос до 5,8 трлн рублей. Результаты «Сбера» превысили ожидания аналитиков.

Ранее мы писали, что глава Сбербанка Герман Греф собирается вернуть выплату дивидендов, которую отменили в 2022 году по рекомендациям Центробанка.

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