🕘 Нельзя опаздывать на работу, даже если потом вы уходите позже

Более того, это не дает ему право уйти раньше.

Ситуацию рассмотрел Роструд.

В организации установлен график работы с 8.00 до 17.00. И работодатель оплачивает только это время (с 8.00 до 17.00).

✔ Работник пришел в 8.05, а ушел с работы в 17.30.

✔ В течении недели работник приходит в 7.40, а в один из дней пришел в 8.30, но уходит в 17.00.

Все это нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), поясняет Роструд.

Работодатель не обязан оплачивать работу за пределами рабочего времени работника, если она произведена не по инициативе работодателя.

Если с учетом установленного режима работы сотрудник фактически отработает меньшее количество времени, работодатель вправе не оплачивать неотработанное время.