Банковские карты

💳 Сбербанк увеличил лимит для покупок без PIN-кода

Терминалы не будут запрашивать PIN-код, если сумма покупки будет превышать 1 тыс. руб.

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Сбербанк с начала 2023 г. в тестовом режиме увеличил лимиты для совершения покупок без PIN-кода – теперь сумма операций может быть выше 1 тыс. руб. при оплате через терминалы эквайринга «Сбера». Об этом пишет РБК.

Уточняется, что терминалы не будут запрашивать PIN-код, если сумма покупки будет превышать 1 тыс. руб., у всех карт, в том числе у карт других банков.

Максимальную сумму, при которой вводить PIN-код не потребуется, не назвали. Но начиная с 3 тыс. руб. его по-прежнему придется вводить.

У банков есть возможность самостоятельно устанавливать лимит, при котором введение PIN-кода не требуется. Порог можно установить по правилам платежной системы. В частности, «Мир» разрешает проводить операции на суммы до 3 тыс.руб. без подтверждения PIN-кодом с 2020 г.

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