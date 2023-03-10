Инвестиции

ЦБ начал бороться со спекулятивной торговлей акциями

Нечестные торги и недостаточная грамотность внутренних частных инвесторов приводят к образованию пузырей, которые вызываю коррекцию всего финансового рынка.

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Центробанк увидел угрозу для фондового рынка из-за всплеска волатильности в акциях третьего эшелона. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ «Обзор рисков финансовых рынков».

С начала 2023 года низколиквидные ценные бумаги начали быстро расти, а затем их волатильность и объемы торгов стремительно падали.

В финансовой деятельности эмитентов не было особых событий, которые могли бы объяснить такое поведение. Например, рост выручки, публикация отчетности. Спрос на бумаги рос за счет массовых покупок розничных инвесторов.

Тенденция с быстрым ростом и падением акций сложилась из-за того, что с рынка ушли представители недружественных стран. Теперь эмитенты ориентируются на внутренних частных инвесторов.

Они зачастую эмоциональны, без необходимой квалификации и способны участвовать в манипулятивном разгоне цен по схеме pump and dump.

Центробанк вместе с Московской биржей начали создавать механизмы, которые предупреждают взрывной рост акций третьего эшелона.

Мосбиржа снизила максимальное значение отклонения цен заявок по акциям с подозрительно быстрым ростом.

Например, это случилось с акциями «Красного Октября», ЧКПЗ и «Мостотреста», которые сначала стали стоить на 30% дороже, а после коррекции со стороны биржи, котировки упали на 28-36%.

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