Криптовалюта

Binance запретила покупать доллары и евро пользователям из РФ

На криптобирже по-прежнему можно покупать стейблкоины, которые эквиваленты доллару США.

Версия для печати

9 марта 2023 года криптобиржа Binance закрыла доступ к p2p-операциям в долларах США и евро для пользователей из РФ. Об этом пишет «РБК».

Ограничения связаны с десятым пакетом санкций ЕС и коснулись только покупки долларов и евро.

Остальные инструменты биржи по-прежнему доступны: можно покупать любые криптовалюты, в том числе стейблкоины, эквивалентные доллару США.

«Грубо говоря, теперь покупать биткоины или стейблкоины USDT можно только с помощью российских рублей, а с помощью евро или долларов США – нельзя, если вы обладатель российского паспорта. Если аккаунт зарегистрирован на паспорт, скажем, страны ЕС, то купить USDT за рубли, даже если у вас два паспорта, уже не получится», – пояснил Роман Некрасов, сооснователь ENCRY Foundation.

На Binance p2p-операции стали пользоваться спросом с марта 2022 года, когда Visa и Mastercard приостановили работу в стране.

Операции peer-to-peer (p2p) – это торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговая отчетность

Единая упрощенная декларация: кто, как и когда ее сдает

Отсутствие деятельности не освобождает налогоплательщика от обязанности сдачи отчетности в соответствии с применяемой им системой налогообложения. В ряде случаев ИП и организации могут вместо нескольких деклараций сдать одну – единую упрощенную.

Единая упрощенная декларация: кто, как и когда ее сдает

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Инвестиции

💹С 13 марта действует новый режим торгов на СПБ Бирже

В частности, с 10:00 мск будут проводиться торги 893 ценными бумагами международных компаний, 25 бумагами российских компаний с листингом в РФ, а также залистингованными на зарубежных площадках ценными бумагами.

Читать еще