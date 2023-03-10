Binance запретила покупать доллары и евро пользователям из РФ

9 марта 2023 года криптобиржа Binance закрыла доступ к p2p-операциям в долларах США и евро для пользователей из РФ. Об этом пишет «РБК».

Ограничения связаны с десятым пакетом санкций ЕС и коснулись только покупки долларов и евро.

Остальные инструменты биржи по-прежнему доступны: можно покупать любые криптовалюты, в том числе стейблкоины, эквивалентные доллару США.

«Грубо говоря, теперь покупать биткоины или стейблкоины USDT можно только с помощью российских рублей, а с помощью евро или долларов США – нельзя, если вы обладатель российского паспорта. Если аккаунт зарегистрирован на паспорт, скажем, страны ЕС, то купить USDT за рубли, даже если у вас два паспорта, уже не получится», – пояснил Роман Некрасов, сооснователь ENCRY Foundation.

На Binance p2p-операции стали пользоваться спросом с марта 2022 года, когда Visa и Mastercard приостановили работу в стране.

Операции peer-to-peer (p2p) – это торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника.