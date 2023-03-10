Инвестиции

💹С 13 марта действует новый режим торгов на СПБ Бирже

В частности, с 10:00 мск будут проводиться торги 893 ценными бумагами международных компаний, 25 бумагами российских компаний с листингом в РФ, а также залистингованными на зарубежных площадках ценными бумагами.

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СПБ Биржа изменит расписание организованных торгов с 13 марта 2023 года. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

  • C 08:00 мск в основном режиме будут проводиться торги ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже, а также обыкновенными акциями казахской национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз».
  • С 10:00 мск будут проводиться торги 893 ценными бумагами международных компаний, 25 бумагами залистингованных в РФ российских компаний, а также залистингованными на зарубежных площадках ценными бумагами TCS Group Holding, Fix Price Group, Yandex, Ozon, Cian, HeadHunter и X5 Retail Group.
  • С 14:30 мск будут проводиться торги ценными бумагами компаний с листингом в США, за исключением ценных бумаг Nexters, а также 115 ETF с листингом в США, паями ИПИФ «Индустрии будущего» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений».
  • С 16:30 мск будут проводиться торги ценными бумагами 31 ETF с листингом в США. Начало периода стандартной дополнительной ликвидности на СПБ Бирже переносится с 15:30 на 14:30 мск, начало торгов 31 ETF переносится с 17:30 на 16:30 мск, что связано с изменением времени начала торгов на международных площадках, которые переходят на летнее время с 13 марта 2023 года.

Кроме того, с 07:00 мск СПБ Биржа предоставляет возможность совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «еврооблигации», в Режиме переговорных сделок и сделки в Режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом.

С 10:00 мск будут проходить сделки со всеми видами ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «еврооблигации», в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1 и T1T2.

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