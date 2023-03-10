Чеки с маркированными товарами могут стать покороче

Основные изменения:
- Сократится объем данных о маркированных товарах на бумажном чеке. Одинаковые позиции можно будет объединить в одну строку, просуммировав количество и указав общую стоимость. Опция будет доступна только на кассах, поддерживающих ФФД 1.2, и в режиме передачи данных ОФД.
- Можно будет указывать в чеке один GTIN вместо двух и более кодов маркировки.
- Необязательно будет печатать отчеты о кассовых сменах. Достаточно будет их электронных версий. Возможность станет доступна на любом ФФД и только в режиме передачи данных ОФД.
Запланированы еще и редакционные правки, связанные с реквизитами чека. В частности, уточнят обязательность реквизита «мера количества предмета расчета».
В ближайшие два года маркировка охватит большую часть товарных категорий. Нужно освоить особенности ЭДО при работе с маркированными товарами.
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Проект ФНС проходит стадию публичных обсуждений.