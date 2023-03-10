Чеки с маркированными товарами могут стать покороче

Основные изменения:

Запланированы еще и редакционные правки, связанные с реквизитами чека. В частности, уточнят обязательность реквизита «мера количества предмета расчета».

В ближайшие два года маркировка охватит большую часть товарных категорий. Нужно освоить особенности ЭДО при работе с маркированными товарами.

Запишитесь на вебинар и узнаете, как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров. Вебинар бесплатный. И охватывает всю необходимую информацию, его проведут эксперты Платформы ОФД.