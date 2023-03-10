Чеки с маркированными товарами могут стать покороче

ФНС предложила поправки в законодательство о фискальных документах. Они касаются продажи маркированных товаров и могут упростить работу ритейла.

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Основные изменения:

  1.  Сократится объем данных о маркированных товарах на бумажном чеке. Одинаковые позиции можно будет объединить в одну строку, просуммировав количество и указав общую стоимость. Опция будет доступна только на кассах, поддерживающих ФФД 1.2, и в режиме передачи данных ОФД.
  2.  Можно будет указывать в чеке один GTIN вместо двух и более кодов маркировки.
  3.  Необязательно будет печатать отчеты о кассовых сменах. Достаточно будет их электронных версий. Возможность станет доступна на любом ФФД и только в режиме передачи данных ОФД.

Запланированы еще и редакционные правки, связанные с реквизитами чека. В частности, уточнят обязательность реквизита «мера количества предмета расчета».

В ближайшие два года маркировка охватит большую часть товарных категорий. Нужно освоить особенности ЭДО при работе с маркированными товарами.

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Проект ФНС проходит стадию публичных обсуждений.

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