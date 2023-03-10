Тинькофф отменил купонные выплаты по еще одному выпуску еврооблигаций

Банк «Тинькофф» отменил выплату купона по бессрочным евробондам, выпущенным в 2021 году, сообщает «Интерфакс».

Ближайшая выплата по купонам в размере 9 млн долларов должна состояться 20 марта 2023 года.

Эмитент может без причин отменить выплату по всем бессрочным банковским еврооблигациям. Отмененные купоны не будут выплачены держателям в будущем.

Ранее мы писали, что банк «Тинькофф» отменил выплаты по еврооблигациям, выпущенным в июне 2017 года.

25 февраля 2023 года «Тинькофф» был включен в санкционные списки ЕС.