Инвестиции

Тинькофф отменил купонные выплаты по еще одному выпуску еврооблигаций

Банк аннулировал держателям евробондов выплату 9 млн долларов. Отмененные купоны не будут выплачены в будущем.

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Банк «Тинькофф» отменил выплату купона по бессрочным евробондам, выпущенным в 2021 году, сообщает «Интерфакс».

Ближайшая выплата по купонам в размере 9 млн долларов должна состояться 20 марта 2023 года.

Эмитент может без причин отменить выплату по всем бессрочным банковским еврооблигациям. Отмененные купоны не будут выплачены держателям в будущем.

Ранее мы писали, что банк «Тинькофф» отменил выплаты по еврооблигациям, выпущенным в июне 2017 года.

25 февраля 2023 года «Тинькофф» был включен в санкционные списки ЕС.

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