В отелях с системой «все включено» будет безлимитный отечественный алкоголь

Гостям отелей с системой «все включено» будут предлагать неограниченное количество отечественного алкоголя на обед и ужин. Об этом пишет «ТАСС».

С 30 июня 2023 года начнут действовать требования Росстандарта к услугам отелей с системой «все включено» и «ультра все включено». Гостям предложат не менее пяти видов крепкого алкоголя отечественного и импортного производства, и как минимум семь видов коктейлей на их основе.

В пятизвездочных отелях на завтрак будут предлагать игристое вино.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво – не менее одного вида, вино сухое/ полусладкое красное/белое – не менее трех видов, крепкий алкоголь – не менее двух видов и коктейли на его основе», – сказано в документе Росстандарта.

В гостиницах с тремя звездами должно быть не меньше двух баров, они должны работать до часу ночи. В четырехзвездочных отелях должно быть минимум три бара, а в пятизвездочных – четыре. Из них хотя бы один бар обязан работать круглосуточно.