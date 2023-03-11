Треть работников уверены, что для руководящей должности хватит 3-5 лет опыта

Каждый третий россиянин уверен, что для получения руководящей должности нужен опыт работы 3-5 лет. 21% считают, что позицию руководителя могут занимать специалисты, которые проработали 5-7 лет. Столько же опрошенных отметили (21%), что достаточно проработать в профессии 1-3 года.

Такие результаты исследования получили сервис Работа.ру и СберПодбор, которые выясняли, сколько, по мнению россиян, нужно проработать в профессии, чтобы занять руководящую позицию России.

10% опрошенных уверены, что руководящую должность может занимать человек с опытом работы в 7-10 лет. Сколько же (10%) отметили, что опыт работы должен превышать 10 лет.

Люди считают, что быстрее всего дорасти до руководящей позиции можно в сфере торговли – 26% респондентов.

Каждый четвертый уверен, что быстрый карьерный рост возможен в сфере управления персоналом.

18% считают, что карьерных высот быстрее всего можно добиться в IT и телекоме.

17% отметили банковский сектор и финансы.

В каких отраслях можно быстрее достичь руководящей должности?