Треть работников уверены, что для руководящей должности хватит 3-5 лет опыта

Каждый третий россиянин уверен, что для получения руководящей должности нужен опыт работы 3-5 лет. 21% считают, что позицию руководителя могут занимать специалисты, которые проработали 5-7 лет. Столько же опрошенных отметили (21%), что достаточно проработать в профессии 1-3 года.
Такие результаты исследования получили сервис Работа.ру и СберПодбор, которые выясняли, сколько, по мнению россиян, нужно проработать в профессии, чтобы занять руководящую позицию России.
10% опрошенных уверены, что руководящую должность может занимать человек с опытом работы в 7-10 лет. Сколько же (10%) отметили, что опыт работы должен превышать 10 лет.
Люди считают, что быстрее всего дорасти до руководящей позиции можно в сфере торговли – 26% респондентов.
Каждый четвертый уверен, что быстрый карьерный рост возможен в сфере управления персоналом.
18% считают, что карьерных высот быстрее всего можно добиться в IT и телекоме.
17% отметили банковский сектор и финансы.
В каких отраслях можно быстрее достичь руководящей должности?
Ритейл / торговля
26%
Управление персоналом
25%
Маркетинг / реклама / PR
19%
IT / телеком
18%
Банки / финансы
17%
Общественное питание
15%
Строительство
15%
Транспорт / логистика
14%
Туризм / гостиничное дело
14%
Индустрия красоты
13%