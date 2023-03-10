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Альфа-банк подтвердил, что продаже долей Фридмана и Авена быть

Основным владельцем Альфа-банка станет Андрей Косогов, один из основателей банка.

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Альфа-банк готовит сделку по продаже контролирующих долей сооснователей Михаила Фридмана и Петра Авена, пишет «Коммерсант».

Эта сделка не потребует согласования регуляторов.

Андрей Косогов – один из основателей Альфа-банка. С марта 2022 года он является крупнейшим акционером банка. Через ABH Holdings ему принадлежит 40,96% акций Альфа-банка. В 2022 году Forbes оценил его состояние в $1,2 млрд.

Альфа-банк входит в число 50 крупнейших компаний России по чистой прибыли в 2022 году. Он занимает 26 строчку в рейтинге Forbes с показателем чистой прибыли в 117,9 млрд руб. за 2021 год.

Утром стало известно, что Фридман и Авен планируют продать свои доли.

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