Санкции 2022

Фридман и Авен могут продать доли в Альфа-банке

Возможно, это ослабит давление на сам банк в России, который сейчас не может получать госфинансирование из-за контрсанкций в адрес «недружественных стран».

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Михаил Фридман и Петр Авен, которые все еще остаются акционерами Альфа-банка, готовы избавиться от актива и продать другому совладельцу – Андрею Косогову, пишет The Financial Times. Это может помочь снять с них санкции.

Источники FT даже назвали примерную сумму сделки – 178 млрд руб. ($2,3 млрд). Косогов подтвердил, что сделка была согласована. До начала СВО балансовая стоимость банка составляла $10,6 млрд. Свежих данных нет.

Косогов владеет 41% Альфа-банка. Доля Петра Авена в прошлом году составила 12,4%, у Михаила Фридмана – 32,9%, в сумме они владеют чуть более 45% Альфа-банка совместно через базирующуюся в Люксембурге холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.

Фридман и Авен попали под британские и европейские санкции после начала СВО. А их банк попал как под британские, так и под американские блокирующие санкции, а в феврале 2023 года – и под европейские.

Фридман – в Великобритании, Авен тоже не возвращался в Россию, которую покинул вскоре после начала операции, напоминает FT. Оба бизнесмена столкнулись с заморозкой активов и с жесткими ограничениями на сумму расходов.

Сделку по продаже Альфа-банка придется согласовывать с регуляторами, в том числе ЦБ РФ.

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