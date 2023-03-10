Московские фармацевтические компании получили льготные кредиты на 4,7 млрд рублей

Власти Москвы одобрили фармацевтическим предприятиям льготные кредиты на сумму 4,7 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В марте 2022 года на льготные кредиты выделили 20 млрд рублей.

Чтобы получить льготные кредиты нужно сначала оформить в банке кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Как только заявку одобрят, фонд будет выплачивать часть процентных ставок за счет средств из городского бюджета.

«На данный момент на рассмотрении в рамках этой программы находятся заявки производителей лекарств еще на 4,5 млрд рублей», – сообщил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В столице больше 90 фармкомпаний производят антибиотики, вакцины, средства для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств нервной системы.

В феврале 2023 процесс получения кредитов по программе упростили: отменили требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности сотрудников прошлых лет.