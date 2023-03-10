Кредитование

Московские фармацевтические компании получили льготные кредиты на 4,7 млрд рублей

Фонд поддержки промышленности и предпринимательства продолжает рассматривать заявки на льготное кредитование предприятий. Всего из городского бюджета выделено 20 млрд рублей.

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Власти Москвы одобрили фармацевтическим предприятиям льготные кредиты на сумму 4,7 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В марте 2022 года на льготные кредиты выделили 20 млрд рублей.

Чтобы получить льготные кредиты нужно сначала оформить в банке кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Как только заявку одобрят, фонд будет выплачивать часть процентных ставок за счет средств из городского бюджета.

«На данный момент на рассмотрении в рамках этой программы находятся заявки производителей лекарств еще на 4,5 млрд рублей», – сообщил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В столице больше 90 фармкомпаний производят антибиотики, вакцины, средства для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств нервной системы.

В феврале 2023 процесс получения кредитов по программе упростили: отменили требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности сотрудников прошлых лет.

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Кредитование

Московские фармацевтические компании получили льготные кредиты на 4,7 млрд рублей

Фонд поддержки промышленности и предпринимательства продолжает рассматривать заявки на льготное кредитование предприятий. Всего из городского бюджета выделено 20 млрд рублей.

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