Ведение бизнеса

Росстат насчитал рост убыточных организаций

В 2022 году доля прибыльных организаций уменьшилась до 73,9% против 75,1% в 2021-м. Доля убыточных организаций выросла: с 24,9% в прошлом году до 26,1%.

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За 2022 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) уменьшился на 12,6% по сравнению с 2021 годом и составил более 25,925 трлн руб. Такие данные опубликовал Росстат.

43,1 тыс. организаций получили прибыль в размере чуть более 31,31 трлн руб. Убыток 15,2 тыс. организаций составил почти 5,385 трлн руб.

Наибольшее снижение показателя наблюдается в организациях, которые занимаются рыболовством (Калининградская область, Архангельская область), а также оптовой торговлей (за исключением автотранспортных средств и мотоциклов).

Убыток наблюдается в организациях, специализирующихся на передаче и распределении пара и горячей воды (Красноярский Край, Москва), почтовой связи и курьерской деятельности (Москва).

Высокие темпы роста сальдированного финансового результата Росстат зафиксировал в строительстве (Чечня, Бурятия), грузовых перевозках (Москва), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (Брянская и Волгоградская области).

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