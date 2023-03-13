Банкрот может платить алименты, даже если кредиторы требуют выплат

Верховный суд решил, что должник имеет право оплачивать содержание ребенка, даже если у него нет официального соглашения об алиментах. Об этом пишет «Коммерсант».

Финансовый управляющий бизнесмена Владимира Серегина решил оспорить выплату в размере 17,86 млн рублей, которую должник перевел своей супруге.

10 марта 2023 года Верховный суд постановил, что банкрот не нанес вред интересам кредиторов, а выплаты на ребенка имеют приоритет.

При банкротстве алименты должны быть погашены в первую очередь.

Юристы поддержали позицию ВС, но предупредили, что так должники смогут выводить свои активы под предлогом уплаты алиментов.