Бизнес просит скидку в 50% при уплате всех штрафов

«Опора России» отправила в Минюст письмо с предложением изменить правила льготной уплаты штрафов. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас малый и средний бизнес вместе с некоммерческими организациями могут получить скидку 50% при оплате штрафов, которые назначены государственным органом, например, МЧС или Роспотребнадзор. Главное условие – оплатить штраф в течение 20 дней.

«Опора России» предложила сохранить льготу, даже если нарушения выявили во время прокурорской проверки.

«Все равны перед законом. Права предпринимателей при наступлении ответственности должны быть также уравнены, и неважно, какой государственный орган выявляет правонарушение», – заявил Дмитрий Петровичев, вице-президент «Опоры России».

Скидка на уплату штрафов выгодна и предпринимателями, и государству, которое не тратит средства на правоохранителей и приставов.

Предложение внести соответствующие поправки в КоАП снизит административную нагрузку на бизнес.

Больше всего инициатива повлияет на небольшие компании, которые совершают нарушения по незнанию, из-за отсутствия опыта и квалифицированной юридической помощи.