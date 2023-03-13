Как вести кадровый документооборот с удаленными работниками

Составлять, хранить и доставлять кадровые документы с КЭДО значительно проще.
А к 2025 году КЭДО вполне может стать обязательным, поэтому начать подготовку лучше заранее.
Рекомендуем бесплатный вебинар «Электронные кадровые документы в 1С».
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- Как вести электронный архив, который всегда под рукой в 1С и в приложении сервиса;
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