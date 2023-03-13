Устройства Apple будут ремонтировать за границей

В марте 2023 года истекают договоры между Apple и сервисными центрами в РФ. Компания не собирается продолжать сотрудничество, но откроет новое представительство за рубежом, где будут ремонтировать гаджеты. Об этом пишут «Известия».

Чтобы отправить устройство Apple на ремонт, нужно связываться с новым зарубежным партнером компании и отправить ему гаджет.

Обслуживание может занять до двух месяцев. Гарантийный ремонт распространяется только на технику, ввезенную в страну до марта 2022 года.

Новое представительство нужно, чтобы Apple соблюдала санкции США, которые запрещают ввозить смартфоны дороже 300 долларов. Ввозом может считаться ситуация, когда компания предоставляет временную замену устройств.

Эксперты предполагают, что авторизованные сервисные центры, у которых закончился контракт с Apple, будут по-прежнему принимать сломанную технику. Они станут посредниками между зарубежной компаний и пользователями.