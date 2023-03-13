Сервисы с подписками на цифровой контент заработали 180 млрд рублей

В 2022 году выручка от подписок на цифровой контент составила 180 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок и АНО «Диалог».

24,9 млн пользователей приобретали мультиподписку за 199 рублей в месяц. Сервисы за год получили 59,4 млрд рублей.

Аудитория крупнейшего мультисервиса «Яндекс Плюс» с 2020 по 2022 год выросла более чем в два раза.

18% пользователей купили подписку, но не пользуются сервисами.

Выручка от подписок на музыкальные сервисы составила 7 млрд рублей, ими пользуются 22,6 млн человек. Онлайн-кинотеатры заработали за 2022 год 40,3 млрд рублей, у них 11 млн подписчиков. Электронные книги покупают 330 тыс. пользователей, выручка сервисов составила 10,5 млрд рублей.

Подпиской на сервисы с облачным хранением данных подписаны 7,3 млн человек, они заплатили за год 8,3 млрд рублей.

Производители программного обеспечения за годовую подписку получили 2,8 млрд рублей.

Эксперты считают, что рынок платных подписок к 2024 году вырастет до 35 млн пользователей, а к 2030 году достигнет 55 млн подписчиков.