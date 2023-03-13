Вебинары для бухгалтеров

Предпринимателям, торгующим на маркетплейсах, нужно учесть изменения от 1 марта. Обязательный вебинар

С 1 марта 2023 года маркетплейсам запрещено продавать товары без маркировки. Теперь всю ответственность за передачу данных в систему «Честный ЗНАК» несет торговая площадка, а не поставщик.

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Записывайтесь на вебинар «Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров».

Торговые площадки уже не принимают на реализацию контрафакт и изделия без кода маркировки. А под обязательную маркировку подпадает все больше и больше товаров.

Скоро регистрироваться в Честном знаке придется всем.

На вебинаре узнаете порядок подключения розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».

Информацию обязательно нужно послушать, чтобы корректно передавать данные и документы маркировки в ЦРПТ.

Записывайтесь, это бесплатно.

Вебинары для бухгалтеров

Предпринимателям, торгующим на маркетплейсах, нужно учесть изменения от 1 марта. Обязательный вебинар

С 1 марта 2023 года маркетплейсам запрещено продавать товары без маркировки. Теперь всю ответственность за передачу данных в систему «Честный ЗНАК» несет торговая площадка, а не поставщик.

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