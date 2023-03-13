Предпринимателям, торгующим на маркетплейсах, нужно учесть изменения от 1 марта. Обязательный вебинар

Записывайтесь на вебинар «Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров».
Торговые площадки уже не принимают на реализацию контрафакт и изделия без кода маркировки. А под обязательную маркировку подпадает все больше и больше товаров.
Скоро регистрироваться в Честном знаке придется всем.
На вебинаре узнаете порядок подключения розничного бизнеса к ЭДО и системе маркировки «Честный ЗНАК».
Информацию обязательно нужно послушать, чтобы корректно передавать данные и документы маркировки в ЦРПТ.
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