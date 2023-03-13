Законопроекты

Госдуме порекомендовали принять поправки о смягчении наказания за неуплату налогов

Предпринимателей освободят от уголовной ответственности, если они выплатили все штрафы и недоимки. Также снизят максимальные сроки по «предпринимательским» статьям.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять проект о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей. Об этом пишет «RG.RU».

Если обвиняемый полностью погасил все штрафы и пени, компенсировал недоимки, то против него не заведут уголовное дело или приостановят уже существующее разбирательство.

В Уголовный кодекс предлагают внести поправки, по которым максимальный срок наказания за уклонение от уплаты налогов уменьшат с шести до пяти лет.

За уклонение от уплаты страховых взносов снизят максимальный срок с четырех до трех лет. По статьям о сокрытии финансов или имущества организации или ИП также сократят наказание с семи до пяти лет.

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