Политика

Владельцы счетов в иностранных банках и заграничной недвижимости не получат допуск к гостайне

Но зато допущенные к гостайне смогут выезжать за границу, если там нужно пройти лечение или похоронить родственника.

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В Госдуму поступил проект поправок к законопроекту об ограничениях доступа к государственной тайне. В частности, к этим данным могут не допустить граждан, имеющих счета в иностранных банках.

Кроме того, документ предполагает разрешение на выезд за рубеж имеющим доступ к гостайне в случае смерти родственника или необходимости пройти лечение.

В доступе к гостайне, согласно предлагаемым поправкам, могут отказать:

  • При наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках;
  • При наличии недвижимости за рубежом;
  • При владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами.

Максимальный срок наказания за разглашение государственной тайны – до четырех лет лишения свободы. При наличии тяжких последствий – до семи лет.

Летом 2022 года Путин подписал закон, предусматривающий максимальное наказание до семи лет лишения свободы за несогласованный выезд за рубеж лиц, имеющих доступ к гостайне.

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