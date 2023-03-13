Владельцы счетов в иностранных банках и заграничной недвижимости не получат допуск к гостайне

В Госдуму поступил проект поправок к законопроекту об ограничениях доступа к государственной тайне. В частности, к этим данным могут не допустить граждан, имеющих счета в иностранных банках.

Кроме того, документ предполагает разрешение на выезд за рубеж имеющим доступ к гостайне в случае смерти родственника или необходимости пройти лечение.

В доступе к гостайне, согласно предлагаемым поправкам, могут отказать:

При наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках;

При наличии недвижимости за рубежом;

При владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами.

Максимальный срок наказания за разглашение государственной тайны – до четырех лет лишения свободы. При наличии тяжких последствий – до семи лет.

Летом 2022 года Путин подписал закон, предусматривающий максимальное наказание до семи лет лишения свободы за несогласованный выезд за рубеж лиц, имеющих доступ к гостайне.