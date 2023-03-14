Стримеров хотят обложить налогом с донатов

С предложением выступил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Он отметил, что в зарубежной практике донаты благотворительностью не считаются и налоговики учитывают их как часть дохода стримера.

По мнению депутата, нужно учитывать специфику того или иного стрима.

Если автор не давит на зрителей с целью получения донатов, и пожертвования идут добровольно, в качестве благодарности, то они не должны облагаться налогом.

«Другое дело, если автор разжигает азарт, клянчит донаты, принуждает своих зрителей платить – такая деятельность ничего общего с благотворительностью не имеет», – заявил депутат в своем Telegram-канале.