Депозиты

Райффайзенбанк с 20 марта вводит плату для юрлиц за хранение долларов и евро

Чтобы не платить комиссию, нужно снять валюту со счетов в течение двух дней.

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Райффайзенбанк с 20 марта вводит плату за хранение долларов и евро для юридических лиц.

Комиссия составит:

  • 0% – на остаток до 50 тысяч в долларах или евро;
  •  
  • 0,03% в день – на остаток выше.

Комиссию не будут взимать только в том случае, если валюта хранилась на счетах больше двух  дней: «Комиссия <...> взимается, если сумма остатков на начало банковского дня превышает бесплатное пороговое значение более двух банковских дней подряд, начиная с 3-го банковского дня на всю сумму входящего остатка», – следует из тарифного плана.

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