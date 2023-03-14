Райффайзенбанк с 20 марта вводит плату для юрлиц за хранение долларов и евро

Райффайзенбанк с 20 марта вводит плату за хранение долларов и евро для юридических лиц.
Комиссия составит:
- 0% – на остаток до 50 тысяч в долларах или евро;
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- 0,03% в день – на остаток выше.
Комиссию не будут взимать только в том случае, если валюта хранилась на счетах больше двух дней: «Комиссия <...> взимается, если сумма остатков на начало банковского дня превышает бесплатное пороговое значение более двух банковских дней подряд, начиная с 3-го банковского дня на всю сумму входящего остатка», – следует из тарифного плана.