Малый и средний бизнес

🔥 Предприниматели до 25 лет смогут раз в три года получать гранты до 1 млн руб.

Деньги можно направить на аренду или ремонт помещения, покупку оборудования, оплату услуг связи и коммунальных платежей, на продвижение. А вот купить недвижимость или автомобиль, погасить задолженность по налогам, кредитам и займам не получится.

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Молодые предприниматели смогут повторно получить грант до 1 млн руб. на создание или развитие своего дела. Раньше мерой поддержки можно было воспользоваться однократно, теперь – раз в три года, следует из нового проекта приказа Минэкономразвития.

Максимальная сумма гранта увеличена с 500 тыс. до 1 млн руб., а для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Арктической зоне, – с 1 до 2 млн руб.

Участвовать в конкурсе на получение гранта могут ИП и учредители компаний в возрасте от 14 до 25 лет.

Есть условия: отсутствие долгов свыше 1 тыс. руб., успешная реализация первого гранта, вложение в проект как минимум 25% своих средств.

Также нужно пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» по основам предпринимательской деятельности.

Заявки подаются в региональные органы власти, Москва не участвует в программе.

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