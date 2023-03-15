Для вычета по НДФЛ на фитнес нужен кассовый чек. Справка не годится

Для вычета нужны такие документы:

договор;

кассовый чек, выданный на бумажном носителе или электронно по нормам закона № 54-ФЗ.

Представление кассового чека – обязательно, поясняет Минфин в письме от 30.12.2022 № 03-04-06/130306.

Справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг, выданная фитнес-центром, не является документом, подтверждающим право на социальный вычет.

Вместе с тем в дальнейшем планируют изменить систему получения соцвычета по расходам на фитнес. Его будут давать в упрощенном порядке, то есть, по заявлению без декларации.

При этом будет специальная справка по расходам на фитнес. Такой законопроект подготовил Минфин. Но пока он не внесен в Госдуму.