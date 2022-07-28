Социальный вычет

❗❗❗ Соцвычет по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить в упрощенном порядке без декларации и документов

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и обучение можно будет оформить через личный кабинет на сайте ФНС. Подавать декларацию 3-НДФЛ и собирать документы не надо.

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Такая норма заложена в законопроекте, разработанном Минфином.

Для вычетов по заявлению налогоплательщика в ФНС будут передавать сведения:

  • образовательные организации;
  • ИП, оказывающие образовательные услуги;
  • медицинские организации;
  • ИП, осуществляющие медицинскую деятельность;
  • страховые организации, оказывающие услуги по страхованию;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • физкультурно-спортивные организации;
  • ИП, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта.

Если такие сведения налоговикам поступят, их разместят в личных кабинетах.

Через ЛК люди смогут оформить вычет.

Еще одна новация — для соцвычета по расходам на обучение вместо документов (договора, чеков, квитанций) будет достаточно одной справки из образовательной организации. Но даже эта справка будет не нужна, если в ЛК будут все данные.

По расходам на добровольное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, фитнес тоже введут справки установленной формы.

По расходам на лекарства все останется по-прежнему. Вычет будут давать на основании документов (рецепт и чеки).

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Социальный вычет

Для социального вычета по НДФЛ на обучение и фитнес будет нужна специальная справка

Сейчас для соцвычета по расходам на лечение нужна справка установленной формы. Для вычета на обучение и фитнес никакой справки нет. Нужны подтверждающие документы. Скоро все изменится. Вместо документов надо будет предоставлять справку.

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