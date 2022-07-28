❗❗❗ Соцвычет по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить в упрощенном порядке без декларации и документов

Такая норма заложена в законопроекте, разработанном Минфином.
Для вычетов по заявлению налогоплательщика в ФНС будут передавать сведения:
- образовательные организации;
- ИП, оказывающие образовательные услуги;
- медицинские организации;
- ИП, осуществляющие медицинскую деятельность;
- страховые организации, оказывающие услуги по страхованию;
- негосударственные пенсионные фонды;
- физкультурно-спортивные организации;
- ИП, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта.
Если такие сведения налоговикам поступят, их разместят в личных кабинетах.
Через ЛК люди смогут оформить вычет.
Еще одна новация — для соцвычета по расходам на обучение вместо документов (договора, чеков, квитанций) будет достаточно одной справки из образовательной организации. Но даже эта справка будет не нужна, если в ЛК будут все данные.
По расходам на добровольное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, фитнес тоже введут справки установленной формы.
По расходам на лекарства все останется по-прежнему. Вычет будут давать на основании документов (рецепт и чеки).