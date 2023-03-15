Страховые взносы

Зарплата работников из Китая не облагается взносами на ОПС и облагается взносами на ОМС. Но тариф-то единый

Нормы главы 34 НК о страховых взносах изменят, так как возникла правовая коллизия. Бизнесу приходится платить лишние взносы.

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С 2023 года тариф взносов – общий и база для всех видов страхования тоже общая, в том числе, для иностранцев (кроме ВКС).

Вся зарплата иностранцев облагается взносами по единому тарифу, и они являются застрахованными лицами по всем видам страхования (ОПС, ОМС, ОСС).

Но есть еще международные договоры, в которых может быть прописано иное.

Например, такой договор есть с Китаем. Если человек постоянно проживает в КНР и временно работает в РФ, социальное страхование в РФ у него будет такое:

  • по ОПС – нет;
  • по ОМС – да;
  • по ОСС – да.

Но тариф единый и база единая. Значит, надо начислять все взносы по тарифу 30%.

Поэтому сейчас Минтруд с Минфином готовят поправки в НК РФ по взносам с выплат в пользу иностранных граждан.

Речь идет о страховых взносах на отдельные виды соцстрахования в случаях, когда международными договорами предусмотрено, что человек застрахован только по одному или двум из трех видов страхования в РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.01.2023 № 03-15-06/7040.

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