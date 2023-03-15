Законопроекты

Через Госуслуги можно подать заявление об отказе от гражданства Украины

Аннулирование гражданства запрещает пользоваться украинским паспортом. Если это требование нарушить, то повторно подать заявление об отказе от гражданства можно будет через 10 лет.

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Депутаты во втором и третьем чтении приняли закон, по которому гражданин РФ с украинским паспортом может аннулировать гражданство Украины. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Гражданство будет аннулировано с момента подачи заявления об отказе от паспорта Украины.

Подать заявление можно в электронном виде на сайте Госуслуги.

Заявители обязаны отказаться от прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. Они не смогут пользоваться украинским паспортом и иными документами, где указано гражданство этой страны.

Если продолжить пользоваться украинским паспортом, то сведения будут переданы в органы ФСБ, а нарушитель будет признан гражданином Украины.

Повторно обраться с отказом от гражданства можно будет только через 10 лет.

Украинское гражданство может помешать устроиться на работу в государственные и муниципальные учреждения, вести деятельность в сфере экономики, а также учиться в образовательных организациях на специальностях с допуском к государственной тайне.

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