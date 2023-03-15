Через Госуслуги можно подать заявление об отказе от гражданства Украины

Депутаты во втором и третьем чтении приняли закон, по которому гражданин РФ с украинским паспортом может аннулировать гражданство Украины. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Гражданство будет аннулировано с момента подачи заявления об отказе от паспорта Украины.

Подать заявление можно в электронном виде на сайте Госуслуги.

Заявители обязаны отказаться от прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. Они не смогут пользоваться украинским паспортом и иными документами, где указано гражданство этой страны.

Если продолжить пользоваться украинским паспортом, то сведения будут переданы в органы ФСБ, а нарушитель будет признан гражданином Украины.

Повторно обраться с отказом от гражданства можно будет только через 10 лет.

Украинское гражданство может помешать устроиться на работу в государственные и муниципальные учреждения, вести деятельность в сфере экономики, а также учиться в образовательных организациях на специальностях с допуском к государственной тайне.