Малый и средний бизнес

Минэкономики собирается давать больше грантов МСП и самозанятым

Теперь МСП и самозанятые смогут неоднократно получать государственные гранты. Поддержку социальным предпринимателям будут выдавать раз в три года.

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Минэкономики внесет изменения в приказ о порядке предоставления господдержки молодым бизнесменам и социальным предприятиям. Об этом пишет «Коммерсант».

Теперь МСП и самозанятые, которые входят в реестр социальных предпринимателей, смогут неоднократно получать государственные гранты.

Регионы самостоятельно будут увеличивать максимальный размер грантов.

Раньше получить поддержку можно было только один раз. Теперь ее можно будет получить раз в три года. Главное условие – успешно реализовать первый грант.

Получить поддержку могут социальные предприниматели в возрасте до 25 лет включительно.

«Деловая Россия» поддержала решение Минэкономики.

«Сейчас есть практика, по которой регионы, у которых бюджет сбалансированный и даже профицитный, участвуют в софинансировании федеральных мер поддержки, а те, где все не столь хорошо с бюджетной эффективностью (их большинство), отказываются, ссылаясь на то, что возможности поддерживать бизнес у них нет. Надо стараться уравнивать шансы предпринимателей в разных регионах», – сообщил Дмитрий Аббакумов, координатор «Деловой России» в ЦФО.

Также Минэкономики собирается создать систему бизнес-парков для самозанятых, которые работают в области обрабатывающего производства, в науке и в IT.

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