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Мобильное приложение образовательной платформы «Сферум» удалили из Google Play и AppStore

Основатели проекта решили отказаться от мобильного приложения и перенести общение учеников и учителей в VK мессенджер и на сайт «Сферум».

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«Ростелеком» и VK «Цифровое образование» удалили мобильное приложение образовательной платформы «Сферум» из Google Play и AppStore. Об этом сообщает «ТАСС».

Теперь общение учителей, школьников и родителей будет проходить в VK мессенджере и на сайте «Сферум».

«В рамках масштабного обновления платформы «Сферум» в сентябре 2022 года мы запустили учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере». В связи с этим потребность дублировать приложения в сторах отпала. Сейчас мы активно развиваем «Сферум» в «VK мессенджере», – сообщили в пресс-службе VK.

Образовательный сервис «Сферум» запустили в 2021 году. Платформу для общения учителей, школьников и их родителей создали «Ростелеком» и VK «Цифровое образование». Проект поддерживают Минцифры и Минпросвещения.

В 2022 году в VK мессенджере появился учебный профиль от платформы «Сферум».

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