Соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами могут приостановить

Минфин и МИД предложили президенту приостановить соглашения с недружественными странами об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина.

По мнению министерств, западные санкции нарушают нормы международного права.

В ответ страна собирается приостановить действие соглашений со всеми государствами, которые ввели «односторонние экономические ограничительные меры».

«Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России», – сказано в сообщении.

Если президент примет предложение и подпишет Указ, то запретят применять пониженные налоговые ставки в отношении доходов из недружественных стран.