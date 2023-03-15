Налоги, взносы, пошлины

Соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами могут приостановить

Запретят применять пониженные налоговые ставки в отношении доходов из западных стран.

Версия для печати

Минфин и МИД предложили президенту приостановить соглашения с недружественными странами об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина.

По мнению министерств, западные санкции нарушают нормы международного права.

В ответ страна собирается приостановить действие соглашений со всеми государствами, которые ввели «односторонние экономические ограничительные меры».

«Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России», – сказано в сообщении.

Если президент примет предложение и подпишет Указ, то запретят применять пониженные налоговые ставки в отношении доходов из недружественных стран.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркировка товаров

Список маркируемых товаров расширили. Бесплатный вебинар о том, как упростить себе работу с маркировкой

В России поэтапно расширяют перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке через систему «Честный знак». Соответственно, и участников системы маркировки становится все больше.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Иностранные работники

Оплата патентов для иностранных работников

Патент – форма разрешения на работу, которая дает право платить НДФЛ по 13% вместо 30%, предусмотренных для нерезидентов. Для работодателя же патент – гарантия того, что иностранец здоров, знает русский язык и не связан с криминалом, так как перед выдачей патента он проходит проверку полицией, медиками и сдает экзамен на знание языка. 

Оплата патентов для иностранных работников
НДС

🍟 Среднюю зарплату для льготы по НДС в общепите будут считать по данным РСВ за 2023 год

Общепит освобожден от НДС при соблюдении ряда условий. Одно из них – по размеру зарплаты. Она должна быть не менее среднеотраслевой. Это условия пока не действует. Его будут применять с 2024 года. Как – пояснил Минфин.

Читать еще