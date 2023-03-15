Соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами могут приостановить

Минфин и МИД предложили президенту приостановить соглашения с недружественными странами об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина.
По мнению министерств, западные санкции нарушают нормы международного права.
В ответ страна собирается приостановить действие соглашений со всеми государствами, которые ввели «односторонние экономические ограничительные меры».
«Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России», – сказано в сообщении.
Если президент примет предложение и подпишет Указ, то запретят применять пониженные налоговые ставки в отношении доходов из недружественных стран.