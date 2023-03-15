Если перейдете на КЭДО, соблюдайте новые правила. Они заработали с 1 марта 2023 года

Вот основные требования к электронному документу:
- есть основная часть электронного документа, связанного с работой;
- есть приложение к основной части электронного документа, связанного с работой (при наличии), представленного в виде файла;
- должна быьь электронная подпись (при наличии) основной части документа и приложения к основной части, представленная в виде файлов электронной подписи и сформированная в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- должна быть машиночитаемая доверенность, выданная для подписания электронного документа, связанного с работой;
- есть описание электронного документа, связанного с работой.
Конечно, это еще не все. Регулирует новые правила приказ Минтруда от 20.09.2022 № 578н. Из него можно узнать, на что еще ориентироваться, если вы выбрали КЭДО.
По косточкам разберем новые правила на бесплатном вебинаре 30 марта.
Эксперты обсудят с вами несколько важных вопросов:
- Законодательство в сфере КЭДО: как изменилась работа с электронными документами в 2022 год и какие перемены ждут в 2023 году?
- Как сервисы КЭДО облегчат жизнь кадровику и помогут соблюдать законы?
- Как подготовиться к изменениям и нужно ли вообще к ним готовиться?
Сможете правильно и четко выстроить систему КЭДО в своей организации, понять, как с ней работать, и оценить, что она вам дает.