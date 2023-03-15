ЭДО

Если перейдете на КЭДО, соблюдайте новые правила. Они заработали с 1 марта 2023 года

Трудовые договоры и другие кадровые документы надо делать в едином формате, если организация перешла на кадровый ЭДО.

Версия для печати

Вот основные требования к электронному документу:

  • есть основная часть электронного документа, связанного с работой;
  • есть приложение к основной части электронного документа, связанного с работой (при наличии), представленного в виде файла;
  • должна быьь электронная подпись (при наличии) основной части документа и приложения к основной части, представленная в виде файлов электронной подписи и сформированная в соответствии с требованиями законодательства РФ;
  • должна быть машиночитаемая доверенность, выданная для подписания электронного документа, связанного с работой;
  • есть описание электронного документа, связанного с работой.

Конечно, это еще не все. Регулирует новые правила приказ Минтруда от 20.09.2022 № 578н. Из него можно узнать, на что еще ориентироваться, если вы выбрали КЭДО.

По косточкам разберем новые правила на бесплатном вебинаре 30 марта.

Эксперты обсудят с вами несколько важных вопросов:

  1. Законодательство в сфере КЭДО: как изменилась работа с электронными документами в 2022 год и какие перемены ждут в 2023 году?
  2. Как сервисы КЭДО облегчат жизнь кадровику и помогут соблюдать законы?
  3. Как подготовиться к изменениям и нужно ли вообще к ним готовиться?

Сможете правильно и четко выстроить систему КЭДО в своей организации, понять, как с ней работать, и оценить, что она вам дает.

Узнать больше и записаться

Кадры

Среди IT-специалистов больше ценят самоучек с математическим складом ума

На рынке труда в сфере IT вырос спрос на специалистов по информационной безопасности и тех, кто умеет интегрировать 1С в информационные системы компании. Поиск сотрудника может занимать 4 месяца, тогда как раньше вакансии закрывались от 2 недель до 2 месяцев.

Трудовое право

В Трудовом кодексе пропишут четкие критерии трудовых отношений, чтобы их не маскировали под ГПХ

Чтобы работодатели не злоупотребляли, прикрывая трудовые договора гражданско-правовыми, в ТК внесут критерии трудовых отношений. Таким образом хотят бороться с теневой занятостью.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Айтишникам-иностранцам напоминают, что устроиться на работу в РФ и получить вид на жительство стало проще

Если иностранец – специалист в сфере информационных технологий, то трудоустроиться в РФ ему разрешено без оформления разрешения на работу или патента. А его родственники вправе получить вид на жительство без срока действия в упрощенном порядке.

Валютные операции

Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро. Для счетов с регулярными операциями

Комиссия будет включаться автоматически, если в течение двух месяцев предприниматель не проводил платежей в этих валютах и сумма остатка превышает 20 тыс. долларов или евро.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркетплейсы

На востоке России некоторые ПВЗ Wildberries присоединились к забастовке

Люди против несправедливых штрафов за бракованные товары. Потеряться или утратить товарный вид заказы могут на складе, в момент доставки, покупатели могут заменить вещь на подделку и сдать обратно. Но штраф в размере 100% заплатит ПВЗ.

Банки

Как налоговая контролирует поступление денег на счета физлиц

Правило о тайне банковских счетов граждан имеет несколько исключений, если речь идет об органах ФНС. Рассказываем в статье, что может быть причиной для раскрытия сведений банковской тайны и какие нормативно-правовые механизмы при этом работают.

Как налоговая контролирует поступление денег на счета физлиц

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Самозанятые в такси. Что изменилось в 2023 году

Коротко: больше самозанятых таксистов, больше контроля, больше требований и ответственности за безопасность и сохранность пассажиров. Вместо лицензии теперь – разрешение на работу и обязательная регистрация в реестрах. Расскажем о том, как изменится работа самозанятых таксистов.

Самозанятые в такси. Что изменилось в 2023 году
Читать еще