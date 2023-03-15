Экспорт

Для экспортеров записали вебинары, как работать с платформой «Мой экспорт»

Курсы будут проводить не реже двух раз в месяц. Принять участие можно бесплатно, нужна только регистрация на платформе для получения обратно связи.

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Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил серию вебинаров, в которых объясняют принципы работы с цифровой платформой «Мой экспорт». Об этом сообщается на сайте РЭЦ.

«Услышать мнение экспортеров об онлайн-услугах и рассказать о развитии цифровизации процессов в сфере ВЭД – для этих целей Российский экспортный центр запускает цикл вебинаров», – сказано в сообщении.

Первый вебинар состоялся 14 марта 2023 года. В нем приняли участие 500 человек из разных регионов страны.

Платформа «Мой экспорт» в режиме «одного окна» оказывает 107 онлайн-услуг, среди которых: оформление разрешительных документов, получение мер господдержки, консультации по логистике, таможне и многое другое.

Вебинары будут проводиться регулярно, не реже двух раз в месяц. Участие бесплатное, но нужна регистрация на платформе, чтобы задавать вопросы и получать обратную связь.

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