Маркетплейсы

Ozon построил крупнейший логистический центр в Казахстане

Открытие логистического хаба площадью 38 тысяч квадратных метров запланировано на апрель 2023 года. Маркетплейс будет быстрее доставлять заказы по РФ и Казахстану.

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Маркетплейс Ozon завершил строительство крупнейшего логистического центра площадью 38 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте компании.

Запустить логистический хаб в Астане планируют в апреле 2023 года.

Фулфилмент-центр может принимать не меньше 260 тыс. заказов в сутки. В нем может хранится до 9 млн товаров из разных категорий: от продуктов питания до строительных материалов.

«Логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес, быстрее доставлять товары покупателям и создать в регионе тысячи рабочих мест», – сказано в сообщении.

Ozon сократит время сборки заказов и уменьшит в 1,5 раза время доставки товаров в РФ. Заказы по территории Казахстана будут привозить в 2 раза быстрее.

Логистический центр создаст 2,6 тыс. рабочих мест.

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