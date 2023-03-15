Ozon построил крупнейший логистический центр в Казахстане

Маркетплейс Ozon завершил строительство крупнейшего логистического центра площадью 38 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте компании.

Запустить логистический хаб в Астане планируют в апреле 2023 года.

Фулфилмент-центр может принимать не меньше 260 тыс. заказов в сутки. В нем может хранится до 9 млн товаров из разных категорий: от продуктов питания до строительных материалов.

«Логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес, быстрее доставлять товары покупателям и создать в регионе тысячи рабочих мест», – сказано в сообщении.

Ozon сократит время сборки заказов и уменьшит в 1,5 раза время доставки товаров в РФ. Заказы по территории Казахстана будут привозить в 2 раза быстрее.

Логистический центр создаст 2,6 тыс. рабочих мест.